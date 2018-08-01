"Лидеру сильнейшего государства": Савченко написала Трампу письмо с призывом помочь освободить узников Кремля

Депутат просит президента США о помощи по освобождению всех украинских политзаключенных в России.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и госпереворота написала письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

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Об этом сообщается на ей странице в Facebook.

«Я прошу у вас помощи в освобождении всех украинских политзаключенных из России... только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать всё возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», - говорится в письме.

Савченко называет президента Петра Порошенко «самым коррумпированным президентом в истории такой перспективной страны с сильным народом, как Украина, который использует государственную власть с единственной целью - собственного обогащения».

Копии писем на украинском и английском языках помещены на странице Савченко.