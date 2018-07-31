В Николаевской области русский язык через суд лишили статуса регионального

В феврале этого года КСУ признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону.

Решение Николаевского облсовета от 7 сентября 2012 года, предоставившее русскому языку статус регионального на территории области, признано Николаевским окружным админсудом противоправным и недействительным.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, соответствующий иск был подан первым заместителем прокурора Николаевской области.

Так, оспоренным решением облсовета с целью реализации Закона Украины «Об основах гсоударственной языковой политики» было признано, что на территории Николаевской области вместе с украинским языком как государственным действует российский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков.

В то же время, Конституционный суд Украины в феврале этого года признал закон «Об основах гсоударственной языковой политики» не соответствующим Конституции Украины. В соответствии со статьей 10 Конституции Украины, государственным языком Украины является украинский язык.

Отмечается, что поскольку облсовет самостоятельно не принимал мер по приведению решения в соответствие с законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения облсовета относительно русского языка, как регионального. Суд согласился с доводами прокурора.

Напомним, в апреле депутаты Николаевского областного совета не проголосовали за отмену регионального статуса русского языка.

Напомним, в феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону. Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.