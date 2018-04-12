Николаевский облсовет отказался лишать русский язык статуса регионального

Вопрос отмены «регионального» статуса русского языка рассматривался на внеочередной сессии.

Депутаты Николаевского областного совета не проголосовали за отмену регионального статуса русского языка.

Как сообщает местное издание «Новости N», принятие соответствующего решения было провалено на внеочередной сессии Николаевского облсовета.

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Глава облсовета Виктория Москаленко зачитала проект решения об отмене статуса русского языка как регионального, но местные депутаты не поддержали его. Повторно вопрос выносить на рассмотрение не стали.

Отмечается, что решение о признании русского языка региональным депутаты Николаевского горсовета утвердили 7 сентября 2012 года.

Напомним, в феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону.

Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.