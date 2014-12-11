Семерак: принятая программа действий Кабмина означает единство правительства, парламента и президента

Об этом он сказал сегодня после заседания Рады.

"Сегодня это политическое решение. Представители коалиции, которые дали своих представителей в Правительство и несут совместную ответственность за работу этого Правительства, поддержали эту программу и показали единство в действиях правительства, парламента и президента, которые все должны вместе работать", - подчеркнул Семерак.

Народный депутат "Народного фронта" также прокомментировал критику, которая звучала сегодня в адрес правительства от «Оппозиционного блока» и их соратников в парламенте.

Семерак напомнил, что правительственная программа писалась на базе нескольких документов, как украинских, так и зарубежных.

Читайте такжеРада утвердила программу правительства Яценюка"Это Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, коалиционное соглашение, Меморандум о сотрудничестве с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, а также ряд решений, которые принимались предыдущими правительствами, принимаемых во исполнение законов Украины", - подчеркнул Семерак.

"Я также абсолютно поддерживаю правительство, что в процессе подготовки Программы действий правительства они пошли по концепции главных мессиджей, куда правительство планирует двигать Украину и как выполнять перечисленные мной серьезные документы", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, по словам Семерака, эта программа на весь срок работы правительства, это не годовая программа и соответственно - на весь срок существования коалиции, поскольку она напрямую связана с работой правительства.

"Из совершенно нового, то, что в программе нет отдельного блока о европейской интеграции - она насквозь пронизана евроинтеграционными нормами, которые касаются имплементации европейских обязательств и интеграционной политики, которая стала государственной политикой", - сказал представитель "Народного фронта".