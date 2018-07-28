Единая поместная церковь завершит утверждение независимости Украины – Порошенко

По убеждению президента, автокефалия Православной Церкви в Украине является вопросом национальной безопасности Украины и мировой геополитики.

Президент Петр Порошенко считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на государственном мероприятии по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием. Я гарантирую - власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю: и другим украинская власть не позволит этого делать. Для этого и считаю крайне необходимым «обрубить все щупальца», которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор», - сказал президент.

По его словам, Русская православная церковь абсолютно поддерживает имперскую политику РФ.

«В той стране, стране-агрессоре, православная церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась «скрепом» режима. Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина «Русского мира» родилась в люксовых кельях иерархов РПЦ», - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, заставляя действовать.

«И с первых дней моего президентства я поставил себе цель добиваться создания Единой поместной православной церкви и признания ее вселенским патриархом. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос всей мировой геополитики», - подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко подчеркнул, что верующие и церковные общины сами будут решать, присоединяться ли им к единой поместной церкви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил на государственном мероприятии по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

По словам президента, украинское общество ожидает решения о предоставлении томоса на автокефалию Украинской православной церкви, общество готово к нему, но оппоненты «в бессильной злобе» применяют весь арсенал пропаганды и манипуляций.

Президент особо подчеркнул, что верующие и церковные общины сами будут решать, присоединяться ли им к поместной церкви.

«Томос, пусть пошлет нам его Господь, не будет означать, что в Украине появится государственная церковь. Власть же, как и прежде, и сейчас, будет уважать все конфессии, не отступая от духа и буквы Основного Закона - Конституции Украины», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что конституционные принципы государственно-церковных отношений являются незыблемыми.

«Украина - многоконфессиональное государство, для которого религиозный мир - большая ценность», - сказал президент.

Он призвал и впредь прилагать все усилия для мира в Украине, для налаживания сотрудничества между религиозными общинами ради будущего.

«Мы все гордимся тем, что в Украине самые сложные вопросы сосуществования религий и культур всегда решались мирно, без насилия, в правовом поле. К сожалению, наш внутренний мир грубо нарушила российская агрессия. Уверен, только Бог дал нам сил, чтобы остановить одну из крупнейших армий мира. Только вера дала нам такую огромную любовь к Отчизне», - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что сейчас весь наш народ как никогда нуждается в Слове Божьем, нуждается в единстве, нуждается в мире.

Президент поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея I за постоянное внимание к Украине, а особенно - за недавнее напоминание о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ.

«О том, что переход Киевской митрополии под контроль Москвы, который произошел в семнадцатом веке, произошел в неканонический способ», - добавил президент.

«И за то Послание, которое он вчера передал нам, в котором четко задекларирована такая долгожданная цель. Эта цель - «дарование украинской церкви автокефалии», - подчеркнул Порошенко.

«И мы рады, что Его Святейшество как духовный проводник сотен миллионов православного народа, как политическая фигура глобального масштаба слышит наш голос и наши просьбы», - отметил он.

Президент поздравил каждого украинца в Украине и за её пределами с Днем Крещения Руси-Украины.

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Кроме того Порошенко считает, что богослужебным языком в единой поместной церкви станет украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на государственном мероприятии по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

«Мы утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа. Я убежден, что он станет богослужебным языком в единой поместной церкви», - сказал он.

«Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира. И, кстати, о защите идентичности украинского народа подчеркивает в своем послании к нам Его Святейшество Вселенский патриарх», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху об издании томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.