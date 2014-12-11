Фракция Ляшко также решила не голосовать за программу Яценюка

11:36, 11 декабря 2014
Политика
0 0

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не будет поддерживать программу действий Кабинета Министров.

УНІАН

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

публикацияІгора Мосійчука.

"Сейчас в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк представляет программу правительства. В связи с тем, что эта программа выходит за рамки коалиционного соглашения, фракция Радикальной партии Олега Ляшко будет предлагать направить программу правительства на доработку", - написал Мосийчук.

Читайте такжеСегодня Рада попытается утвердить программу Кабмина и изменить границы районов Донецкой области (прямая трансляция)

Ранее в "Самопомочи" заявили, что не будут голосовать за программу Кабмина в существующем виде. Фракция "Блок Петра Порошенко" также может не поддержать программу деятельности правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter