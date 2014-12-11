В "Самопомочи" заявили, что не будут голосовать за программу Кабмина в существующем виде
11:18, 11 декабря 2014Политика
0 0
"Самопомич" настаивает на доработке программы деятельности нового Кабинета министров Украины.
Программа не совпадает с коалиционным соглашением, считают во фракции / УНИАН
Об этом сообщил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко, передает РБК-Украина.
"Мы не будем за него сейчас голосовать... Программу правительства нужно доработать", - заявил нардеп.
По его словам, эта программа не совпадает с коалиционным соглашением. Он добавил, что в "Самопомочи" считают недостаточными средства, предусмотренные программой на обороноспособность страны.
Читайте такжеФракция Порошенко может не поддержать программу Яценюка – источник
Напомним, вчера Кабмин внес в Верховную Раду программу своей деятельности. Сегодня премьер-министр Арсений Яценюк представляет программу в Раде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter