В "Самопомочи" заявили, что не будут голосовать за программу Кабмина в существующем виде

Об этом сообщил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко, передает РБК-Украина.

"Мы не будем за него сейчас голосовать... Программу правительства нужно доработать", - заявил нардеп.

По его словам, эта программа не совпадает с коалиционным соглашением. Он добавил, что в "Самопомочи" считают недостаточными средства, предусмотренные программой на обороноспособность страны.

Читайте такжеФракция Порошенко может не поддержать программу Яценюка – источник

Напомним, вчера Кабмин внес в Верховную Раду программу своей деятельности. Сегодня премьер-министр Арсений Яценюк представляет программу в Раде.