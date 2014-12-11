Фракция Порошенко может не поддержать программу Яценюка – источник

Об этом сообщили источники в "БПП" и в "Народном фронте", передает INSIDER.

"Программа, которую они дали, пустая. Там одни картинки", - сказал источник в "БПП".

По его словам, президентская фракция предложит принять в качестве программы правительства текст коалиционного соглашения.

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В свою очередь в "Народном фронте" подтвердили информацию о том, что "БПП" может отказаться от голосования за программу премьера Арсения Яценюка.

Сегодня заседание Верховной Рады начнется докладом Яценюка относительно программы деятельности Кабинета Министров Украины.

Вместе с премьером докладывать о программе правительства будет председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.