В ПР пугают Украину инфляцией 25%

“По данным Госкомстата Украины, инфляция за январь-февраль составляет 5,7%. Это наивысший показатель инфляции за эти месяцы с 1996 г. – 17,5%. Исключением был лишь в 2000 г. (8,1%). Это больше половины инфляции, заложенной в бюджет на 2008 г. (9,6%)”. Так нардеп от ПР Сергей Левочкин прокомментировал опубликованные Госкомстатом Украины показатели инфляции, сообщает пресс-служба ПР

”Так называемые антиинфляционные меры правительства имеют негативные последствия, - считает Левочкин. - Уровень монетизации экономики за январь-февраль 2008 г. впервые за последние 7 лет снизился на 3,3%. Это обернулось дефицитом денег для экономики и особенно - для больших и средних предприятий”.

Регионал утверждает, что в экономике все больше формируется кумулятивный потенциал инфляции в виде ускорения роста цен на базовые ресурсы экономики, цен производителей промышленной продукции, сокращения предложения товаров на рынке, снижения темпов производства, наращивания инфляционного ожидания.

”Потому прогнозируемый годовой показатель инфляции (9,6%) может быть достигнут уже в марте-апреле, поскольку в эти месяцы традиционно высокий уровень инфляции”, - резюмировал Левочкин.

Таким образом, считает нардеп, полностью подтверждается прогноз Партии регионов и независимых экспертов относительно возможной инфляции в 2008 г. на уровне 20-25% и неспособности правительства преодолеть эти негативные процессы.

По мнению Левочкина, это - результат создания правительством “неслыханного инфляционного ожидания населения, не обеспеченного адекватным предложением на внутреннем рынке отечественных товаров народного потребления, рост производства которых практически остановился. Это расплата за популистскую политику правительства, когда ради выполнения нереальных предвыборных обещаний экономика и население втягиваются в инфляцию и в кризис”.