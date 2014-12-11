Генштаб напомнил Москве, когда в Украине появились войска РФ

Такое заявление сделал и.о. спикера Генерального штаба Украины Владислав Селезнев, предает Украинская правда.

"В свете последних заявлений со стороны начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова, хочу напомнить, когда именно появились российские военные на территории Донецкой и Луганской областей.

Это произошло в марте 2014 года на Донбассе, после оккупации Крыма. Именно тогда первые российские военные, без приглашения, появились на востоке Украины", - заявил Селезнев.

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Он отметил, что об этом российские военные сами неоднократно признавались, после того как попадали в плен к украинским военным.

"Присутствие группы военных РФ во главе с заместителем главнокомандующего вооруженных сил Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Ленцовым Александром Ивановичем обусловлено выполнением Минских договоренностей, которые в том числе подписал и представитель Российской Федерации", - заявил Селезнев.

Он напомнил, что рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины, в состав которого вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ, начала работу 26 сентября.

В обязанности рабочей группы Центра входит реализация мероприятий по установлению режима полного прекращения огня, она осуществляет контроль прекращения огня в течение всего периода стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.