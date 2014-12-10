В Европарламенте создана группа "Друзья европейской Украины"

Заседание группы "Друзей европейской Украины", инициатором создания которой выступил литовский депутат Пятрас Аушрявичюс, состоялось в среду в Брюсселе в Европейском парламенте, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в миссии Украины при ЕС.

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По состоянию на сегодняшний день в группу, которую возглавил Пятрас Аушрявичюс, вошло около 50 депутатов разных политических групп, но ожидается, что это количество увеличится.

"Украина нуждается в постоянном политическом внимании и эффективной поддержке в разных сферах – финансовой, военной, гуманитарной. Для консолидации единства среди политических сил Европейского парламента в поддержке Украины, для генерирования новых идей и содействия их эффективной имплементации, я выступил с инициативой создать такую неформальную группу – Друзья европейской Украины", - пояснил мотив создания группы ее инициатор.

От украинской стороны сопредседателями группы были избраны Иванна Климпуш-Цинцадзе и Остап Семерак. Украинская делегация проинформировала, что в Верховной Раде также создана украинская часть группы в составе свыше 50 депутатов.

В инаугурационном заседании приняли участие народные депутаты Украины Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Мария Ионова, Елена Сотник, Остап Семерак, Александр Присяжнюк, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.