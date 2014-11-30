Депутат ЕП: если РФ не будет действовать адекватно, санкции пересмотрят

Об этом в эфире 1+1 заявил итальянский политик, депутат Демократической партии в Европарламенте Джанни Питтелла."Россия не очень хорошо себя ведет и не выполняет Минских договоренностей. Мы стараемся все делать в конструктивном русле - то есть, собираемся сотрудничать с ней", - отметил он.

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"Но я не могу исключить ни одного варианта решения этого вопроса, потому что если Россия не будет себя вести адекватно в полной мере в соответствии с достигнутыми договоренностями, нам нужно будет пересматривать санкции и предпринимать другие, более решительные шаги", - добавил Джанни Питтелла.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября министры иностранных дел стран ЕС собирались для обсуждения ситуации в Украине и возможности введения новых экономических санкций против России. 27 ноября представители стран-членов ЕС расширили "черный список" в связи с конфликтом в Украине.