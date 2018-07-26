Евросоюз заявил о поддержке позиции США и непризнании аннексии Крыма
В Европейском Союзе заявляют, что остаются преданными политике непризнания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.
Об этом сообщил пресс-секретарь Европейского Союза.
«Крымская Декларация Соединенных Штатов отражает длительную твердую и принципиальную позицию в отношении незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а также нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул пресс-секретарь Евросоюза.
Также он отметил, что, как четко заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини от имени ЕС 16 мая 2018 года, Евросоюз не признает и продолжит осуждать аннексию Крыма Россией.
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«Мы остаемся твердо преданными суверенитету и территориальной целостности Украины и полному воплощению нашей политики непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правового порядка, защищает единство и суверенитет всех государств», - подчеркнул пресс-секретарь ЕС.
Как сообщал УНИАН, в Крымской декларации, обнародованной на сайте Государственного департамента США от имени госсекретаря Майка Помпео, США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма.