Тимошенко в Европе записала Ющенко, Януковича и других к себе в команду

Верховная Рада обеспечит быструю ратификацию всех документов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщает управление по связям со средствами массовой информации секретариата Кабинета министров Украины, в этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверила представителей Европейского Союза во время 12-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО прогнозирует, что за ратификацию необходимых документов украинский парламент проголосует конституционным большинством. Она отметила, что для Украины знаковыми являются официальные переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС, которые начались 18 февраля этого года.

Кроме того, премьер заявила о готовности начать подготовку нового общего рамочного документа относительно развития двусторонних отношений между Украиной и ЕС на 2009 год до завершения переговоров по новому усиленному соглашению с Евросоюзом.

“Реализация стратегии интеграции в ЕС остается безусловным приоритетом политики Украины, которую поддерживает более 70 процентов граждан”, - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что Украина имеет успехи в выполнении Плана действий Украина-ЕС.

“Украина достигла значительного прогресса в реализации Плана действий Украина-ЕС, особенно в части обеспечения демократии и прав человека”, - подчеркнула она.

В то же время, руководитель правительства надеется, что к 12-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в сентябре этого года во Франции, Украина будет иметь более весомые результаты по выполнению Плана действий.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО также отметила как позитив вступление в силу соглашений об упрощенном оформлении виз и реадмиссии между Украиной и Евросоюзом. “Это первый шаг на пути к существенному углублению сотрудничества в визово-миграционных вопросах”, - заметила премьер. При этом, по ее словам, конечной целью такого сотрудничества должно стать введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

Премьер-министр заверила представителей ЕС в том, что Президент, правительство и парламент “представляют единую команду, которая будет продвигать Украину по пути европейской интеграции”.

В ходе заседания Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что правительство обеспечивает осуществление демократических реформ в соответствии с Программой своей деятельности. При этом премьер-министр выразила надежду, что эта программа будет утверждена парламентом уже в ближайшее время.