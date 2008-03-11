Тимошенко в Европе записала Ющенко, Януковича и других к себе в команду
Премьер надеется на боее чем 300 голосов
Верховная Рада обеспечит быструю ратификацию всех документов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Как сообщает управление по связям со средствами массовой информации секретариата Кабинета министров Украины, в этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверила представителей Европейского Союза во время 12-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
При этом Ю.ТИМОШЕНКО прогнозирует, что за ратификацию необходимых документов украинский парламент проголосует конституционным большинством. Она отметила, что для Украины знаковыми являются официальные переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС, которые начались 18 февраля этого года.
Кроме того, премьер заявила о готовности начать подготовку нового общего рамочного документа относительно развития двусторонних отношений между Украиной и ЕС на 2009 год до завершения переговоров по новому усиленному соглашению с Евросоюзом.
“Реализация стратегии интеграции в ЕС остается безусловным приоритетом политики Украины, которую поддерживает более 70 процентов граждан”, - подчеркнула она.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что Украина имеет успехи в выполнении Плана действий Украина-ЕС.
“Украина достигла значительного прогресса в реализации Плана действий Украина-ЕС, особенно в части обеспечения демократии и прав человека”, - подчеркнула она.
В то же время, руководитель правительства надеется, что к 12-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в сентябре этого года во Франции, Украина будет иметь более весомые результаты по выполнению Плана действий.
Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО также отметила как позитив вступление в силу соглашений об упрощенном оформлении виз и реадмиссии между Украиной и Евросоюзом. “Это первый шаг на пути к существенному углублению сотрудничества в визово-миграционных вопросах”, - заметила премьер. При этом, по ее словам, конечной целью такого сотрудничества должно стать введение безвизового режима между Украиной и ЕС.
Премьер-министр заверила представителей ЕС в том, что Президент, правительство и парламент “представляют единую команду, которая будет продвигать Украину по пути европейской интеграции”.
В ходе заседания Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что правительство обеспечивает осуществление демократических реформ в соответствии с Программой своей деятельности. При этом премьер-министр выразила надежду, что эта программа будет утверждена парламентом уже в ближайшее время.