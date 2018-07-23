Италия последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - посол

Итальянский дипломат был вызван в МИД Украины в связи с заявлением главы МВД Италии о том, что оккупация Крыма является "законной", а Революция достоинства в Украине - "псевдореволюцией".

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия уверяет в последовательности позиции его страны по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в МИД был приглашен посол Италии для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини относительно Украину.

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и «Большой семерки», - заявил Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

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При этом, со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Как сообщал УНИАН, 20 июля вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Также он выступил за отмену санкций против РФ.

Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

Журналисты издания The Washington Post попросили его прокомментировать обвинения, что его партия "Лига" принимает средства от российской правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля, ни доллара", - утверждает Сальвини.

В то же время относительно существования соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия" министр ответил: "Да, это было политическое соглашение, по поводу которого происходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями в культурных и экономических вопросах, так же, как и с другими партиями, такими как "Национальный фронт" во Франции и Австрийской партией свободы".