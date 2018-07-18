Пресс-служба Кремля исказила в своей стенограмме слова Путина о «референдуме в Крыму»

В Кремле предприняли попытку "смягчить" неосторожное заявление российского лидера.

Пресс-служба президента РФ исказила резонансное заявление Владимира Путина, согласно которому Россия причастна к организации и проведению незаконного референдума на оккупированном Крымском полуострове.

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Так, согласно видеозаписям совместной пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, российский лидер дословно сказал следующее: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций».

В то же время, в стенограмме пресс-конференции на сайте президента России данные слова приведены иначе: «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций».

Без слова «мы» фраза может иметь несколько трактовок. На попытку «смягчить» неосторожное заявление российского лидера обратили внимание СМИ.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко указала, что украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента РФ Владимира Путина об организации Россией "референдума" в Крыму во время подготовки исков в международные суды.

"Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции: это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов. Также важным является признание Путина, что его визави не признает аннексии Крыма", - говорится в ее сообщении в Facebook.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ это "вопрос закрыт".