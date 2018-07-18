"Это явка с повинной": слова Путина по "референдуму" в Крыму надо использовать в судах - Геращенко

Ирина Геращенко добавила, что также важным является признание Путина, что Дональд Трамп не признает аннексии Крыма.

Украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента РФ Владимира Путина об организации Россией "референдума" в Крыму во время подготовки исков в международные суды.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на странице в Facebook.

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"Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции: это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов. Также важным является признание Путина, что его визави не признает аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

"Для нас важно единство и единодушие Сената и Конгресса, Госдепа, Пентагона, Белого Дома, республиканцев и демократов в ключевом: непризнание аннексии Крыма, оккупации Донбасса, нарушение границ Украины и ответственность РФ за это. И это прозвучало от десятков влиятельных американцев, и устройство американской системы, системное функционирование всех институтов делает невозможным экспромты во внешней политике", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ это "вопрос закрыт".

"Позиция президента Трампа известная - он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - сказал Путин.