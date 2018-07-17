Британия о МН17: это еще один пример пренебрежения РФ к человеческой жизни и к международному праву

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал РФ полностью сотрудничать со следствием в деле о сбитии малайзийского «Боинга», которое проводит Совместная следственная группа с участием представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый малазийский самолет «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Ханта, размещенном на сайте правительства Великобритании по случаю четвертой годовщины сбитого самолета рейса MH17.

"Благодаря усердной работе Совместной следственной группы на протяжении последних четырех лет мы теперь знаем, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской зенитно-ракетной установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и была запущена с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины. Это еще один пример пренебрежения Российской Федерации к человеческой жизни и к международной правовой системе, и Россия должна ответить за свои действия", - подчеркнул Хант.

"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации признать ответственность на уровне государства и полностью взаимодействовать с ними в их усилиях с целью обеспечения правосудия для жертв этой трагедии. Соединенное Королевство полностью будет поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает Российскую Федерацию полностью взаимодействовать со следствием и предоставлять любую помощь, о которой попросит следствие в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

"Крайне важно, чтобы это расследование закончилось судом, и виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление", - подчеркнул Хант.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитый рейс MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитый самолет рейса MH17.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый малазийский самолет «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Ханта, размещенном на сайте правительства Великобритании по случаю четвертой годовщины сбитого самолета рейса MH17.

"Благодаря усердной работе Совместной следственной группы на протяжении последних четырех лет мы теперь знаем, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской зенитно-ракетной установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и была запущена с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины. Это еще один пример пренебрежения Российской Федерации к человеческой жизни и к международной правовой системе, и Россия должна ответить за свои действия", - подчеркнул Хант.

"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации признать ответственность на уровне государства и полностью взаимодействовать с ними в их усилиях с целью обеспечения правосудия для жертв этой трагедии. Соединенное Королевство полностью будет поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает Российскую Федерацию полностью взаимодействовать со следствием и предоставлять любую помощь, о которой попросит следствие в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

"Крайне важно, чтобы это расследование закончилось судом, и виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление", - подчеркнул Хант.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитый рейс MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитый самолет рейса MH17.