МН17: четыре года после трагедии

Ровно четыре года назад, 17 июля 2014 года, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной пророссийскими боевиками территорией Украины – в Донецкой области. На борту MH17 находилось 298 человек – пассажиров и членов экипажа. Все они - граждане Австралии, Бельгии, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки – погибли в результате крушения самолета.

Собственно, подозрения о том, что лайнер сбили именно пророссийские боевики, подтверждались их же сообщениями. Пока Украина и весь мир отходили от первого шока трагедии, террористы поспешили сообщить, что им удалось сбить украинский АН-26. «В районе Тореза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же не летать в «нашем небе»… Птичка упала за террикон…», - отрапортовал в этот день в 2014-м командир боевиков, гражданин Российской Федерации Игорь Стрелков (Гиркин).

«Жареная» новость тут же разошлась в российских СМИ, а в интернет было слито видео мародерства на месте трагедии. И только спустя какое-то время до боевиков дошло, что это – отнюдь не украинский транспортник, а международный рейс. Как результат, они тут же стали отрицать свою причастность к авиакатастрофе.

Сначала появилась версия, что МН17 был сбит украинскими военными, которые целились… в борт российского президента Владимира Путина. Далее были озвучены «неопровержимые свидетельства очевидцев», которые своими глазами видели, как на высоте 10 км «Боинг» был обстрелян украинским штурмовиком. Эту версию (в разных интерпретациях) использовали до тех пор, пока международные следователи не сказали свое слово – МН17 был сбит из «Бука». Только тогда в РФ и на подконтрольных ей территориях Донбасса стали менять «показания». Мол, правда, «Боинг» был сбит из «Бука», но это – украинский «Бук» и ракета летела с украинской территории, поскольку боевики не контролировали территорию, которую следователи определили, как место пуска ракеты.

Вместе с тем, из информации, которую СБУ обнародовали вскоре после трагедии, следовало, что боевики и их кураторы из РФ, устраивая информационный шум, параллельно скрывают бортовые самописцы сбитого «Боинга». В пользу этого мнения играл и тот факт, что эксперты ОБСЕ несколько раз безуспешно пытались попасть на место падения лайнера, но сумели сделать это только спустя две недели после крушения. А отправить обломки «Боинга» в Нидерланды, куда Украина передала расследование, удалось только в декабре 2014 года.

В октябре 2015 года Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала первый отчет, в котором установила, что лайнер, потерпевший крушение летом прошлого года, был сбит из российской ракетной системы «Бук».

В мае 2016 на сайте расследователей появилась информация о том, что им удалось выяснить серийный номер комплекса и, таким образом, исключить его принадлежность к украинским Вооруженным силам. «Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 17 и 18 июля 2014 года на востоке Украины была снята на фото и видео самоходная огневая установка «Бук» под номером 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе города Курск. На одном из видео этот «Бук», который мы ранее обозначали как «Бук 3х2», движется в направлении центра района, откуда, по оценке Совета по безопасности Нидерландов, была запущена ракета, сбившая MH17», - отметили следователи в своем отчете.

В сентябре 2016 года Совместная международная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 также сообщила, что «Бук», которым сбили «Боинг» на подконтрольной боевикам территории Донбасса, был ввезен в Украину из России. Тогда же прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке заявил, что есть около 100 человек, причастных к трагедии, и следствие по делу продлили до 2018 года.

Также расследователям удалось установить личности причастных к крушению военных. По их данным, в перехваченных телефонных разговорах, обнародованных СБУ в июле 2014 года, говорится о генерал-майоре с позывным «Мрачный» - Сергее Дубинском, генерале-полковнике российской армии в запасе Николае Федоровиче Ткачеве с позывным «Дельфин» и офицере ГРУ Олеге Иванникове с позывным «Орион». Последний, по данным Bellingcat, лично участвовал в переброске «Бука», которым сбили MH17, и руководил спецоперацией. При этом Ткачев даже хотел подать в суд на Bellingcat. Однако официально, никакие фамилии следствием не были обнародованы.

По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, все, причастные к катастрофе МН17 получат уведомления о подозрении тогда, когда следствие по делу будет завершено.

В марте текущего года Министерство юстиции и МИД Нидерландов приняли решение, по которому судебный процесс над подозреваемыми в крушении пройдет в окружном суде Гааги. 25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности крушение рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

В мае, после обнародования новых выводов по делу о расследовании крушения рейса MH17, правительство Нидерландов начало осуществлять шаги для привлечения России к ответственности. В частности, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия ответственна за ее участие в крушении «Боинга», о чем и проинформировали российскую сторону. «Правительство всегда говорило, что правда, связанная с крушением MH17, должна быть раскрыта и необходимо добиться справедливости для жертв и их ближайших родственников. Нидерланды в связи с этим имеют поддержку международного сообщества. На основе выводов Совместной следственной группы, Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия ответственна за развертывание установки «Бук», которая была использована для сбития MH17. Правительство теперь осуществляет следующий шаг, чтобы официально привлечь Россию к ответственности», - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Кроме того, Австралия обратилась в суд по поводу компенсация для семей погибших в катастрофе. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп уточнила, что семьи 38 австралийцев хотят признания ответственности РФ за совершенное преступление и в скором времени планируют начать диалог с Россией.

На прошлой неделе, украинский парламент принял законопроект №0194 о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве, связанном с крушением рейса МН17. Документ регулирует вопросы, которые касаются преследования и осуждения лиц, причастных к трагедии, а также вопросы сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов.

А за несколько дней до четвертой годовщины трагедии министры иностранных дел стран «большой семерки» призвали Россию сотрудничать с Австралией и Нидерландами в вопросе расследования авиакатастрофы малазийского «Боинга». Согласно заявлению министров G7, они полностью поддерживают работу Совместной следственной группы (JIT), которая ведет расследование.«Заключения JIT о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, значительными и очень тревожными...», - подчеркивается в заявлении.

Главы МИД G7 отметили, что, согласно международному законодательству, лица, ответственные за неприемлемые действия, такие как обстрел или запуск ракеты «Бук» российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности. Они призвали Россию «немедленно добросовестно взаимодействовать с Австралией и Нидерландами для установления и урегулирования всех вопросов, касающихся каких-либо потенциальных нарушений международного права».

Правда, прислушается ли к этим призывам Россия – большой вопрос. Ведь, во-первых, пока даже не назначена дата возможного суда. А, во-вторых, похоже, лидерам множества «обеспокоенных» европейских стран недосуг упрекать в чем-то главного виновника этой катастрофы – президента РФ Владимира Путина - во время двухсторонних встреч с хозяином Кремля, с которым удобно вести бизнес и вместе смотреть футбол.

УНИАН