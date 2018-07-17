Четвертая годовщина рейса смерти МН-17: что изменилось в деле за последний год (видео)

Ровно четыре года назад россияне на Донбассе сбили из установки "Бук" малазийский Boeing-777.

Погибли 298 человек. Это стало одной из крупнейших авиакатастроф за всю историю. Следствие до сих пор продолжается. Что изменилось в деле за последний год?

Ключевое - стали известны непосредственные виновники катастрофы.

В мае следственная группа представила дополнительные доказательства причастности РФ к катастрофе лайнера.

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«Бук», которым был сбит самолет, принадлежав 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ. Его перевозкой руководил генерал РФ Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".

Кроме того, стала известна личность еще одного ключевого фигуранта дела. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным "Дельфин".

В последнее время страны Запада стали все чаще официально обвинять Россию. Лидеры ЕС в июне призвали Кремль признать свою ответственность за катастрофу.

На днях министры G7 призвали Кремль "немедленно" начать сотрудничество со следствием.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH-17.

Но несмотря на многочисленные доказательства россияне свою причастность к катастрофе до сих пор не признают.

В сентябре Нидерланды решили, что суд по делу пройдет в Гааге.