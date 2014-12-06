В Виннице люди в масках забросали камнями и краской офис экс-регионала (фото)

17:04, 06 декабря 2014
Политика
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Сегодня утром параллельно со штурмом Винницкой ОГА неизвестные в масках атаковали офис помещения на улице Соборной, 85.

В Виннице напали на офис Сергея Татусяка

Об этом сообщает местное издание Вінниця.інфо.

В этом здании розсташовується офис общества «Украина-Польша-Германия», которое возглавляет экс-председатель облсовета, бывший член Партии регионов Сергей Татусяк.

Читайте такжеВ центре Винницы восстановлено движение транспортаВторой этаж помещение забросали камнями, яйцами и краской, а также разбили окна, под офисом жгли шины.

По последним сообщениям, в центре города стало спокойнее, восстановлено движение транспорта.

У Вінниці напали на офіс Сергія Татусяка / vinnitsa.info

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