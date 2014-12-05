Der Spiegel: Насколько безопасны атомные станции в Украине

15:43, 05 декабря 2014
Политика
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«Авария на атомной станции на юго-востоке Украины», гласил заголовок в СМИ. Премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики созвать пресс-конференцию.

Запорожская атомная станция / Фото УНИАН

Авария на Запорожской АЭС во многих вселила неуверенность. Являются ли реакторы по-прежнему безопасными в стране, переживающей кризис? Работают ли до сих пор реакторы чернобыльского типа? Ответы на самые важные вопросы пытаются найти Маркус Беккер и Хольгер Дамбек в статье «Насколько безопасны атомные станции в Украине», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

«Авария на атомной станции на юго-востоке Украины», гласил заголовок. Премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики созвать пресс-конференцию. Этим экстренным сообщением, опубликованным в среду в 11.34, информационное агентство Reuters вызвало цепную реакцию в СМИ Германии. Bild.de несколько минут спустя выпустил заголовок огромными буквами: «Атомная авария в Украине». На веб-сайте журнала «Фокус» речь даже шла о «максимально опасной возможной аварии».

В других странах, например, в США или Великобритании, некоторые из основных средств массовой информации не уделили даже строчки инциденту в Украине. Эпизод еще раз показал, что страх атомной энергетики очень глубоко сидит в Германии. Но реальность в этом случае была гораздо менее драматичной. SPIEGEL ONLINE отвечает на самые важные вопросы:

1. Что именно произошло на Запорожской АЭС?

Как сообщает Германское общество по безопасности установок и ядерных реакторов (GRS), авария произошла 28 ноября. По данным украинской инспекции и оператора, произошло короткое замыкание в неатомной части станции. Проблема была в так называемом измерителе. С его помощью измеряется высокое напряжение, он используется для контроля генератора и защиты его от повреждений. После короткого замыкания генератор был отключен и, как следствие, 3-й блок электростанции автоматически остановился. Это обычная процедура в таких случаях. Ни генератор, ни реактор при этом не были повреждены.

2. Насколько опасно происшествие?

Влияющие на безопасность инциденты оцениваются по международной шкале ядерных и радиологических событий (ИНЕС). Она варьируется от 0 ("отклонение") до 7 ("катастрофа"). Украинский контролирующий орган оценил инцидент в Запорожье на уровне 0 - как событие без значимости для безопасности. На этом же уровне были оценены пожар на трансформаторе АЭС в Крюммеле в 2007 году и утечка охлаждающей воды на АЭС в Брунсбюттеле в 2011 году. Как «инцидент» определяют события 1-3 уровня, об «аварии» речь идет уже с 4-го уровня. На 7-ом уровне до сих пор были только катастрофа в Чернобыле и Фукусиме.

Знак радиации / Фото УНИАН

3. Был ли выброс радиоактивных материалов?

По данным GRS и украинского Минэнерго, этого не произошло. Радиоактивные вещества не попали в окружающую среду, и персонал при этом также не пострадал. По данным французской экспертной организации IRSN, со среды французским посольством в Киеве не было зафиксировано никакого повышения уровня радиоактивности в воздухе.

4. Может ли ситуация ухудшиться?

Не похоже. По данным GRS, после выхода из строя генератора реактор находится на резервной подаче электроэнергии - поэтому должно быть обеспечено охлаждение. Оператор также отметил, что реактор сейчас находится в «холодном» состоянии.

5. Есть ли еще в эксплуатации в Украине реакторы чернобыльского типа?

Нет. Все активные украинские реакторы – это реакторы с водой под давлением российской или советской разработки типа ВВЭР. Они не отличаются принципиально по структуре от реакторов с водой под давлением, которые используются во всем мире. В реакторе на Чернобыльской АЭС типа РБМК использовался другой принцип. В качестве замедлителя, то есть для замедления быстрых нейтронов и, таким образом, для предотвращения неконтролируемой цепной реакции, в нем служит не вода, а графит. Конструкция реактора имеет недостатки, которые 26 апреля 1986 года привели к максимально опасной возможной аварии на 3-ем реакторе. Последний реактор типа РБМК в Украине, Чернобыль-3, был в 2000 году выведен из эксплуатации. В России есть три атомные электростанции с одиннадцатью реакторами типа РБМК в эксплуатации.

6. Как часто на украинских АЭС случаются подобные инциденты?

Операторы АЭС обязаны сообщать обо всех инцидентах, начиная с уровня 2 по шкале ИНЕС, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Они также могут сообщать о событиях уровня  0 и 1, что и произошло 28 ноября в случае с реактором Запорожье-3. С 1998 до сегодняшнего дня было ровно пять сообщений из Украины - два из них уровня 2 и два – уровня 1.  В обоих сообщениях уровня 2 речь шла о сотрудниках, которые подверглись повышенному уровню радиации - в Чернобыле в 1999 году и в Запорожье в 1998 году.

Иллюстративная фотография: Ровенская АЭС / Фото УНИАН

7. Насколько безопасны украинские АЭС?

После распада Советского Союза в начале девяностых годов, электростанции не соответствовали международным стандартам. «Проблемы возникли, потому что они не обновлялись непрерывно, как в Германии», говорит Вольфганг Рихтер, эксперт по вопросам Восточной Европы в GRS. Тем не менее, с середины девяностых годов, самые большие недостатки были устранены. Статистика МАГАТЭ последних лет показывает, что украинские электростанции не так уж сильно отличаются от станций в Германии, Франции или США, по крайней мере, по событиям, подлежащим строгой отчетности. В ближайшие годы запланированы дальнейшие модификации и модернизация на украинских атомных электростанциях. Программа безопасности сопровождается ЕС и частично финансируется с его стороны. Подобная модернизация прошла также и на немецких АЭС.

8. Угрожает ли кризис в Украине безопасности электростанций?

Три из четырех украинских АЭС, а именно Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, находятся далеко за пределами районов, где происходят конфликты с сепаратистами. От Запорожья до Донецка, по крайней  мере, еще 200 километров. Бесспорно, что конфликт с Россией стал для Украины причиной больших экономических трудностей. Но до сих пор нет никаких признаков того, что от этого страдает безопасность четырех атомных электростанций.

электричество / Фото УНИАН

9. Почему возникла такая паника?

Неожиданная остановка работы блока Запорожье-3 в некоторых регионах Украины, по-видимому, стала причиной отключения электричества. Люди сидели в темноте - об этом в деталях сообщили украинские газеты и сайты. Отключения не вызывают удивления, потому что четыре атомные электростанции в стране производят 44 процента электроэнергии Украины (по состоянию на 2013 г.). Запорожье, с шестью блоками на 1000 МВт, является крупнейшей АЭС в Европе. Когда вдруг из строя выходит реактор, а с ним целый гигаватт, в зимний период это может создать проблемы с энергоснабжением.

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