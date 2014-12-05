Der Spiegel: Насколько безопасны атомные станции в Украине

Авария на Запорожской АЭС во многих вселила неуверенность. Являются ли реакторы по-прежнему безопасными в стране, переживающей кризис? Работают ли до сих пор реакторы чернобыльского типа? Ответы на самые важные вопросы пытаются найти Маркус Беккер и Хольгер Дамбек в статье «Насколько безопасны атомные станции в Украине», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

«Авария на атомной станции на юго-востоке Украины», гласил заголовок. Премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики созвать пресс-конференцию. Этим экстренным сообщением, опубликованным в среду в 11.34, информационное агентство Reuters вызвало цепную реакцию в СМИ Германии. Bild.de несколько минут спустя выпустил заголовок огромными буквами: «Атомная авария в Украине». На веб-сайте журнала «Фокус» речь даже шла о «максимально опасной возможной аварии».

В других странах, например, в США или Великобритании, некоторые из основных средств массовой информации не уделили даже строчки инциденту в Украине. Эпизод еще раз показал, что страх атомной энергетики очень глубоко сидит в Германии. Но реальность в этом случае была гораздо менее драматичной. SPIEGEL ONLINE отвечает на самые важные вопросы:

1. Что именно произошло на Запорожской АЭС?

Как сообщает Германское общество по безопасности установок и ядерных реакторов (GRS), авария произошла 28 ноября. По данным украинской инспекции и оператора, произошло короткое замыкание в неатомной части станции. Проблема была в так называемом измерителе. С его помощью измеряется высокое напряжение, он используется для контроля генератора и защиты его от повреждений. После короткого замыкания генератор был отключен и, как следствие, 3-й блок электростанции автоматически остановился. Это обычная процедура в таких случаях. Ни генератор, ни реактор при этом не были повреждены.

2. Насколько опасно происшествие?

Влияющие на безопасность инциденты оцениваются по международной шкале ядерных и радиологических событий (ИНЕС). Она варьируется от 0 ("отклонение") до 7 ("катастрофа"). Украинский контролирующий орган оценил инцидент в Запорожье на уровне 0 - как событие без значимости для безопасности. На этом же уровне были оценены пожар на трансформаторе АЭС в Крюммеле в 2007 году и утечка охлаждающей воды на АЭС в Брунсбюттеле в 2011 году. Как «инцидент» определяют события 1-3 уровня, об «аварии» речь идет уже с 4-го уровня. На 7-ом уровне до сих пор были только катастрофа в Чернобыле и Фукусиме.

3. Был ли выброс радиоактивных материалов?

По данным GRS и украинского Минэнерго, этого не произошло. Радиоактивные вещества не попали в окружающую среду, и персонал при этом также не пострадал. По данным французской экспертной организации IRSN, со среды французским посольством в Киеве не было зафиксировано никакого повышения уровня радиоактивности в воздухе.

4. Может ли ситуация ухудшиться?

Не похоже. По данным GRS, после выхода из строя генератора реактор находится на резервной подаче электроэнергии - поэтому должно быть обеспечено охлаждение. Оператор также отметил, что реактор сейчас находится в «холодном» состоянии.

5. Есть ли еще в эксплуатации в Украине реакторы чернобыльского типа?

Нет. Все активные украинские реакторы – это реакторы с водой под давлением российской или советской разработки типа ВВЭР. Они не отличаются принципиально по структуре от реакторов с водой под давлением, которые используются во всем мире. В реакторе на Чернобыльской АЭС типа РБМК использовался другой принцип. В качестве замедлителя, то есть для замедления быстрых нейтронов и, таким образом, для предотвращения неконтролируемой цепной реакции, в нем служит не вода, а графит. Конструкция реактора имеет недостатки, которые 26 апреля 1986 года привели к максимально опасной возможной аварии на 3-ем реакторе. Последний реактор типа РБМК в Украине, Чернобыль-3, был в 2000 году выведен из эксплуатации. В России есть три атомные электростанции с одиннадцатью реакторами типа РБМК в эксплуатации.

6. Как часто на украинских АЭС случаются подобные инциденты?

Операторы АЭС обязаны сообщать обо всех инцидентах, начиная с уровня 2 по шкале ИНЕС, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Они также могут сообщать о событиях уровня 0 и 1, что и произошло 28 ноября в случае с реактором Запорожье-3. С 1998 до сегодняшнего дня было ровно пять сообщений из Украины - два из них уровня 2 и два – уровня 1. В обоих сообщениях уровня 2 речь шла о сотрудниках, которые подверглись повышенному уровню радиации - в Чернобыле в 1999 году и в Запорожье в 1998 году.

7. Насколько безопасны украинские АЭС?

После распада Советского Союза в начале девяностых годов, электростанции не соответствовали международным стандартам. «Проблемы возникли, потому что они не обновлялись непрерывно, как в Германии», говорит Вольфганг Рихтер, эксперт по вопросам Восточной Европы в GRS. Тем не менее, с середины девяностых годов, самые большие недостатки были устранены. Статистика МАГАТЭ последних лет показывает, что украинские электростанции не так уж сильно отличаются от станций в Германии, Франции или США, по крайней мере, по событиям, подлежащим строгой отчетности. В ближайшие годы запланированы дальнейшие модификации и модернизация на украинских атомных электростанциях. Программа безопасности сопровождается ЕС и частично финансируется с его стороны. Подобная модернизация прошла также и на немецких АЭС.

8. Угрожает ли кризис в Украине безопасности электростанций?

Три из четырех украинских АЭС, а именно Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, находятся далеко за пределами районов, где происходят конфликты с сепаратистами. От Запорожья до Донецка, по крайней мере, еще 200 километров. Бесспорно, что конфликт с Россией стал для Украины причиной больших экономических трудностей. Но до сих пор нет никаких признаков того, что от этого страдает безопасность четырех атомных электростанций.

9. Почему возникла такая паника?

Неожиданная остановка работы блока Запорожье-3 в некоторых регионах Украины, по-видимому, стала причиной отключения электричества. Люди сидели в темноте - об этом в деталях сообщили украинские газеты и сайты. Отключения не вызывают удивления, потому что четыре атомные электростанции в стране производят 44 процента электроэнергии Украины (по состоянию на 2013 г.). Запорожье, с шестью блоками на 1000 МВт, является крупнейшей АЭС в Европе. Когда вдруг из строя выходит реактор, а с ним целый гигаватт, в зимний период это может создать проблемы с энергоснабжением.