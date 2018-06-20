Двух журналисток лишили аккредитации в ВР из-за неприличного жеста

В Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики считают, что необходимо изменить положение об аккредитации журналистов, которое утверждает председатель ВР.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте двух журналисток.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета было рассмотрено обращение руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк о лишении аккредитации в парламенте журналистов Юлии Махмуди и Валерии Егоровой за несоблюдение этических норм.

«Проблема даже не в том, что было фото, на котором одна из журналисток показывает неприличный жест (речь идет о поднятом среднем пальце — УНИАН), а в том, какие комментарии журналисты писали в Facebook — это пренебрежительное отношение к народным депутатам, это призывы к тому, что надо всех сжечь, уничтожить, убить», - сказала Кармелюк на заседании.

Она отметила, что эти две журналистки имеют отношение к изданиям Радикальной партии.

В то же время народный депутат Украины из фракции Радикальной партии Олег Куприенко, который присутствовал на заседании комитета, отметил, что в партии только одна газета «Правда Ляшко».

Читайте такжеВ Раде сфотографировали, как нардеп Литвин с "левой" страницы лайкает свои посты

Он подчеркнул, что необходимо изменить положение об аккредитации журналистов, которое утверждает председатель ВР.

Куприенко отметил, что журналистов надо лишать аккредитации, так как «эти девушки, извините, не буду плохого слова говорить, чтобы не обвинили в сексизме, что они там делают, всем известно, чем они там, извините, торгуют, тоже всем известно».

Он подчеркнул, что такое поведение журналисток - «это в чистом виде хулиганка».

Председатель комитета Виктория Сюмар отметила, что необходимо рекомендовать председателю ВР все же подписать новый порядок аккредитации, где бы предусматривалась аккредитация не на весь период работы парламента определенного созыва, а на каждую сессию.

Комментируя решение о лишении аккредитации этих двух журналисток, которое поддержали все присутствующие на заседании члены комитета, Сюмар сказала, что «это первый политический случай».

«Первый прецедент создан, с чем я вас всех поздравляю. Потому что мы много об этом говорим, но все-таки имеем ситуацию, когда превращаем парламент на место сбора разных лиц», - подчеркнула она.

Читайте такжеНардеп попался на интимной переписке в сессионном зале (фото)

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Facebook было размещено фото, на котором неподалеку от украинского флага изображены две девушки, одна из которых показывает неприличный жест - средний палец.

25 мая руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк написала в Facebook: «Яркий пример невоспитанности, изысканной пошлости и полного непонимание места, где находятся эти ... Юлия Махмуди и Валерия Егорова. Думаю, что они достойно представляют аккредитованные в парламенте издания «Общественный вестник Киева» (Алексей Бевзюк, правда?) и «Flash on time news» (Денис Маганов?)».

Кармелюк попросила главных редакторов изданий «обратить внимание на несоответствие поведения этих журналисток в ВР вблизи Портала Украинского флага, несоблюдение норм этики и заменить на других представителей ваших СМИ».

При этом много пользователей под постом поддержали позицию Кармелюк.