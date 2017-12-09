Туск: нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.

Об этом он заявил в программе "Faktach po Faktach" польского телеканала TVN24, передает Европейская правда со ссылкой на Wiadomosci.dziennik.pl.

По словам Туска, нет европейской Польши без независимых судов, полностью свободных СМИ, без уважения к закону и без либеральной демократии.

"Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной", - добавил он.

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По его мнению, Польша не должна быть "самопровозглашенным лидером Междуморья" - она должна вернуться к роли "опекуна и государства, что поддерживает стремление стран так называемой новой Европы".

Напомним, недавно в канцелярии польского президента заявили, что некоторые страны Европы за необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше

Как известно, в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный через противоречия относительно исторических вопросов.