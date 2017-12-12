На саммите ЕС рассмотрят выполнение Минских договоренностей и продление санкций против РФ - Туск

На саммите Европейского Союза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отчитаются о выполнении Минских договоренностей сторонами конфликта на Донбассе с целью принятия дальнейшего решения о продлении экономических санкций для России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в своем письме к главам государств и правительств стран - членов ЕС сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, говоря о повестке дня саммита, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря.

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«Канцлер Меркель и президент Макрон также будут отчитываться об имплементации Минских договоренностей с целью продления экономических санкций в отношении России», - написал он.

Туск отметил, что этот вопрос будет на повестке дня во время рабочего ужина, который пройдет в первый день мероприятия.

Также в рамках ужина обсудят решение США перенести свое посольство в Иерусалим. Этот вопрос был инициирован премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Другими вопросами саммита будет миграционная политика, политика безопасности, сотрудничество с НАТО.

В пятницу лидеры ЕС соберутся в формате 27, без Великобритании, но с участием президента Европейского Центрального банка Марио Драги и президента Еврогруппы Йеруна Дейселблума. Во время встречи участники обсудят экономические вопросы. Также саммит будет решать, «пришло ли время продвигаться к следующей фазе в переговорах с Великобританией» относительно ее выхода из ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз подготовит решение о продлении секторальных санкций для России 18 декабря. Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам внешних отношений (DG RELEX) подготовит соответствующий законодательный акт, после чего будет начата письменная процедура, которая, обычно, должна быть завершена за 24 часа.