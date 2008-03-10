Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против вступления в НАТО Грузии и Украины. Свою позицию Меркель аргументировала тем, что, по ее мнению, в НАТО должны вступить только те страны, в которых Североатлантический альянс поддерживают не только политики, но и значительный процент населения, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Меркель также добавила, что в НАТО не место для стран, втянутых в региональные конфликты.

Необходимо отметить, что за два дня до этого выступления Ангела Меркель беседовала с Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву 8 марта 2008 года. В разговоре с Меркель Путин в очередной раз выразил недовольство желанием двух бывших республик СССР войти в состав Североатлантического альянса и обвинил НАТО в желании подменить собой ООН.