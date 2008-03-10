Меркель высказалась против вступления в НАТО Грузии и Украины
19:53, 10 марта 2008Политика
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|Ангела МЕРКЕЛЬ
Меркель также добавила, что в НАТО не место для стран, втянутых в региональные конфликты.
Необходимо отметить, что за два дня до этого выступления Ангела Меркель беседовала с Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву 8 марта 2008 года. В разговоре с Меркель Путин в очередной раз выразил недовольство желанием двух бывших республик СССР войти в состав Североатлантического альянса и обвинил НАТО в желании подменить собой ООН.
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