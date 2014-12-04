Болгария осуждает аннексию Крыма и предлагает ОБСЕ декларацию по Украине

Об этом он сказал во время 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле. Трансляция заседания обеспечивается на официальном сайте ОБСЕ.

"В соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ Болгария поддерживает суверенитет, единство и территориальную целестность Украины в пределах ее границ, которые признаны международным сообществом. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма и мы не признаем незаконные выборы, проведенные на территориях Донецкой и Луганской областей, что не согласуется с международным правом и Минскими договоренностями", - заявил Митов.

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Вместе с тем, по его словам, Болгария "уверена, что долговременное и надежное разрешение кризиса в Украине может быть обеспечено через твердую политическую волю в полной имплементации всех соответствующих многосторонних обязательств и обязанностей".

"Мы выражаем твердую приверженность принять политическую декларацию относительно Украины и декларацию относительно процесса "Хельсинки 40+" здесь, в Базеле", - сказал болгарский министр.

По убеждению Митова, такие действия должны дать сигнал всем гражданам стран ОБСЕ, что эта организация может адекватно реагировать на основные проблемы, которые касаются вопросов безопасности.