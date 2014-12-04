Болгария осуждает аннексию Крыма и предлагает ОБСЕ декларацию по Украине

18:31, 04 декабря 2014
Политика
1 0

Министр иностранных дел Болгарии Даниэл Митов заявляет, что осуждает российскую аннексию Крыма, и предлагает странам - членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принять декларацию относительно ситуации в Украине.

Даніел Мітов / sustainablepulse.com

Об этом он сказал во время 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле. Трансляция заседания обеспечивается на официальном сайте ОБСЕ.

"В соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ Болгария поддерживает суверенитет, единство и территориальную целестность Украины в пределах ее границ, которые признаны международным сообществом. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма и мы не признаем незаконные выборы, проведенные на территориях Донецкой и Луганской областей, что не согласуется с международным правом и Минскими договоренностями", - заявил Митов.

Читайте такжеБолгарский дипломат назвал настоящую причину отказа России от "Южного потока"

Вместе с тем, по его словам, Болгария "уверена, что долговременное и надежное разрешение кризиса в Украине может быть обеспечено через твердую политическую волю в полной имплементации всех соответствующих многосторонних обязательств и обязанностей".

"Мы выражаем твердую приверженность принять политическую декларацию относительно Украины и декларацию относительно процесса "Хельсинки 40+" здесь, в Базеле", - сказал болгарский министр.

По убеждению Митова, такие действия должны дать сигнал всем гражданам стран ОБСЕ, что эта организация может адекватно реагировать на основные проблемы, которые касаются вопросов безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter