Очередная дезинформация РФ: в СНБО предупредили о распространении фейкового письма генконструктора КБ "Луч" Турчинову

В СНБО объяснили, что таким образом Россия хочет скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и США.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупредили о фейковом письме, которое написано якобы от имени генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" секретарю СНБО Украины Александру Турчинову.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО. "В некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо Генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки",- говорится в сообщении.

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Отмечается, что письмо такого содержания никогда не поступало в СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". "Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В. Путина с президентом США Д.Трампом", - добавили в ведомстве.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.