Россия изменила тактику войны на Донбассе - Турчинов

Два «армейских корпуса», которые являются составляющими 8-й армии Южного округа ВС РФ, выполняют функции, аналогичные тем, которые выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

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«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», - отметил Турчинов.

«Их главная задача - ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил», - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, ранее сопредседатель "Правого дела", активист Дмитрий Снегирев сообщил, что в Луганскую область зашло подразделение Вооруженных сил РФ.