Лидеры фракций "Народный фронт" и БПП "обменялись колкостями", когда обсуждали обновление состава ЦИК

Накануне народные депутаты из фракции «БПП» покинули сессионный зал в знак протеста, что не был поддержан вопрос об обновлении состава ЦИК.

Лидеры фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» Максим Бурбак и Артур Герасимов на сессионном заседании «обменялись колкостями» при обсуждении вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, Герасимов, выступая с трибуны парламента, отметил, что народные депутаты, которые не голосовали вчера за обновление ЦИК, «нарушили свои обещания перед избирателями и взяли на себя политическую ответственность за сохранение старой ЦИК Януковиче».

После его слов в сессионном зале раздался смех. Лидер фракции «Народный фронт» отметил: «Я убежден, что на следующей неделе мы демократическим европейским способом сформируем дееспособную ЦИК и, наконец, выгоним оттуда представителей, которые назначались еще режимом Януковича, а даже с новыми орденами (вероятно, речь идет о том, что нынешний председатель ЦИК Михаил Охендовский работал при президенте Викторе Януковиче, а уже президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом - УНИАН).

Обращаясь к фракции «БПП», депутаты которой накануне покинули сессионный зал в знак протеста, что не был поддержан вопрос об обновлении ЦИК, Бурбак пошутил: «Благодарен нашим побратимам по коалиции, что они сегодня на рабочем месте. Вчера было одиноко без вас».

В свою очередь Герасимов призвал председателя Верховной Рады Андрея Парубия, чтобы на следующей сессионной неделе одним из первых вопросов был рассмотрен вопрос об обновлении состава ЦИК. Также, по словам Герасимова, необходимо рассмотреть изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности и завершить законодательную процедуру в вопросе создания Антикоррупционного суда Украины.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля парламент не поддержал рассмотрение вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии, полномочия 13 из 15 членов которой давно закончились. Герасимов настаивал на возвращении к рассмотрению этого вопроса. Позже большинство членов фракции «БПП» покинули сессионный зал Верховной Рады.

Парубий объявил в заседании парламента перерыв и пригласил лидеров фракций на совещание.

В начале вечернего заседания в сессионном зале почти в полном составе отсутствовали депутаты из фракции «БПП». В то же время на электронном табло высветилось, что в зале присутствуют 360 народных депутатов, в том числе, и депутаты из фракции «БПП». Это означает, что карточки для голосования были оставлены депутатами на рабочих местах.

Позже заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет возвращаться в сессионный зал до тех пор, пока не будет рассматриваться вопрос об обновлении состава ЦИК.