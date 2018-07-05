Борьба за новый состав ЦИК: «пятнадцатиминутный» перерыв в заседании Рады продлили до 16:00

Совещание руководителей парламентских фракций продолжается.

Перерыв в заседании Верховной Рады продлен до 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко в 13.25 вышла в президиум и объявила, что совещание руководителей фракций продолжается. (Ранее перерыв был объявлен на 15 минут - УНИАН).

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По ее словам, фракции "Самопомич" и "Батькивщина" подали заявление об объявлении перерыва на 30 минут. В связи этим первый заместитель председателя ВР объявила перерыв.

"Мы работаем - продолжаются политические консультации", - отметила И. Геращенко.

После этого она закрыла утреннее заседание, которое по регламенту ВР должно продолжаться до 14.00.

Геращенко отметила, что перерыв продлится до 16.00. (Согласно регламенту, с 14.00 до 16.00 в заседании парламента плановый перерыв - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 5 июля, не поддержала рассмотрение вопроса об обновлении состава ЦИК. Полномочия 13 из 15 членов комиссии давно закончились.

После голосования большинство членов фракции "Блок Петра Порошенко" покинули сессионный зал Верховной Рады. Перед этим Герасимов заявил, что фракция "БПП" требует вернуться к рассмотрению вопроса об обновлении состава Центризбиркома. По словам Герасимова, парламент не имеет никакого морального права переходить к другим вопросам повестки дня, пока не будет решен этот вопрос.

После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил в заседании парламента перерыв на 15 минут и пригласил лидеров фракций на совещание.