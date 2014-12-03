Правозащитники не могут назвать ответственную за использование запрещенных снарядов сторону

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

"Я могу сказать о том, что правительственные органы подтверждают, что есть много такого вооружения, как кассетные бомбы, в их арсеналах и на складах. Это не оспаривается", - сказал Рот.

При этом он подчеркнул, что организация может продемонстрировать, что кассетные бомбы "прилетели с той стороны, который находится под контролем правительственных сил и, по крайней мере, это можно доказать тем, что некоторые бомбы не долетели, и они остались на той территории, которая контролируется Украиной. Мы анализировали зону поражения, анализировали направление, с которого летели эти бомбы, мы говорили со свидетелями, не с одним, а несколькими, которые видели, как это вооружение запускалось с той территории, которая контролируется Украиной".

Читайте такжеБоевики впервые применили на Донбассе РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами - эксперт (фото)По его словам, появлялись обвинения в том, что те остатки от кассетных бомб могли были подброшены позже, но, по убеждению Рота, "это фактически в тех условиях было бы невозможно сделать".

"Во многих случаях, где мы подтверждаем использование кассетных бомб, мы не могли установить, кто использовал эти бомбы. Таким образом вполне возможно, что во многих этих задокументированных случаях это вооружение использовали антиправительственные силы, сепаратисты или российские войска, но мы не могли четко установить ответственность сторон во всех случаях", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина отрицает применение силами АТО кассетных боеприпасов на Донбассе.

В частности, в СНБО заявляли, что в последний раз Украина получала кассетные боеприпасы в 1991 году, а найденные в зоне АТО обломки таких бомб имеют маркировку с датой выпуска 16.06.2003 года.