Львов, Нежин, Житомир: Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов

В российской армии появились «гвардейский Львовский», «гвардейский Житомирско-Берлинский», и «гвардейский Нежинский» полки.

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии, в том числе именами украинский городов Житомира, Нежина и Львова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В документах указано, что указы подписаны 30 июня «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

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В частности, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк - «гвардейский Нежинский».

Некоторые российские воинские части получили названия российских городов и городов других стран: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк.

Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «Трансильванский», 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса находится до 6 тысяч кадровых российских военных и до 40 тысяч боевиков.