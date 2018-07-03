Геращенко объяснила, почему руководителя "РИА Новости Украина" нет в списке россиян на обмен

Фамилия Вышинского никогда не фигурировала в требованиях России или боевиков ОРДЛО.

Арестованного по подозрению в госизмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала на странице в Facebook.

"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше русских и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в том числе Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах. Поэтому сейчас мы обнародовали список-23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - написала она.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко назвала 23 фамилии россиян, которых Украина готова передать Российской Федерации для освобождения незаконно удерживаемых политзаключенных Кремля.

15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон. Журналист подтвердил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца без права внесения залога.