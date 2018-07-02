Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова выдать РФ в обмен на политзаключенных

Вице-спикер Рады назвала 23 фамилии - перечисленные лица осуждены, в частности, за подготовку терактов в украинских городах и участие в военных действиях на Донбассе.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала 23 фамилии россиян, которых Украина готова передать Российской Федерации для освобождения незаконно удерживаемых политзаключенных Кремля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-спикер сообщила на брифинге сегодня.

Геращенко отметила, что разрешение от "компетентных структур" для озвучивания фамилий тех, "кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и ребят, которые удерживаются на оккупированной территории".

Она назвала 23 фамилии - Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Валахидис Александр, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефёдов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов.

Как отмечает УНИАН, все фамилии воспроизведены с голоса, поэтому не исключены ошибки в написании фамилий.

Геращенко сказала, что перечисленные лица «осуждены или за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы".

Геращенко сказала: "Заберите ваших, отдайте украинцев".

Как сообщал УНИАН, 29 июня уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передать 23 россиянина в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.