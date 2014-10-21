Human Rights обвинила силы АТО в использовании кассетных боеприпасов. Военные отрицают

Об этом сообщает INSIDER с ссылкой на отчет HRW.

«Несмотря на то, что невозможно неопровержимо подтвердить ответственность за многочисленные атаки, множество улик указывают на то, что украинские правительственные войска ответственны за несколько обстрелов Донецка кассетными боеприпасами», - сообщает отчет HRW.

"В течение недельного расследования в восточной Украине HRW задокументировала широкое использование кассетных боеприпасов в боях между правительственными войсками и пророссийскими боевиками более чем в десяти городских и сельских районах", - сообщает HRW.

Также сообщают, что сотрудник Красного Креста был убит 2 октября в Донецке во время атаки, которая включала кассетные боеприпасы.

Сообщают, что кассетные боеприпасы состоят из десятков или сотен меньших боезарядов, которые находятся в контейнере, таком как ракета или бомба. После запуска, контейнер открывается и выпускает боезаряды, которые взрываются после попадания на землю.

Кассетные боеприпасы поражают без разбора огромную территорию, часто в размер футбольного поля. Также кассетные боеприпасы не взрываются при падении на землю, а остаются на боевом положении, что делает их де-факто минами.

На сегодняшний день 114 стран подписали договор, запрещающий использование кассетных боеприпасов из-за их опасности, которую они несут гражданским лицам. Украина также подписала этот договор.

В свою очередь, в АТО заявляют, что украинские военные ни разу во время антитеррористической операции не использовали кассетных бомб. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на руководителя пресс-центра АТО Владислава Селезнева.

"Кассетные бомбы или снаряды запрещены для использования, поэтому силы АТО их не используют", - подчеркнул Селезнев. "И вторая позиция - мы не стреляем по тем местам, где живет местное население", - добавил он.

На уточняющий вопрос, действительно ли военные ни разу за время проведения АТО не использовали кассетные бомбы, Селезнев отметил: "Мы не использовали их вообще. Потому что они запрещены".

"А во-вторых, наши задачи не мирные граждане, а боевики, поэтому мы не стреляем в направлении мирных граждан", - подчеркнул он.