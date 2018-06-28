"Не вижу никаких причин, чтобы медлить": Порошенко призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

20 июня Конституционный суд признал таким, что не противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статьи 80.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада как можно быстрее примет изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

«Я не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности. Во время судебной реформы мы отменили неприкосновенность судей... Я уверен, что такая же судьба должна ожидать и мои конституционные предложения о неприкосновенности депутатов», - сказал президент.

«Мы сделали всё необходимое для этого... И я жду, что Верховная Рада, не затягивая время, как можно скорее примет эти изменения в Конституцию», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня Конституционный суд признал не противоречащим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статью 80 (о неприкосновенности народных депутатов Украины), автором которого является президент.

Данным документом предлагается внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив её в следующей редакции: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года».

Проверяя законопроект на предмет его соответствия требованиям статей 157 и 158 Основному закону Украины, Конституционный суд исходил из следующего: Верховная Рада восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положений статьи 80 Конституции Украины.

«Итак, законопроект соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины», - отмечается в вердикте.