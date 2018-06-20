КСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

КСУ признал как не противоречащий требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статью 80 (о неприкосновенности народных депутатов Украины), автором которого является президент.

Президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 признан конституционным.

Соответствующее заключение предоставил Конституционный суд, сообщает пресс-служба КСУ.

Данным документом предлагается внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года».

Проверяя законопроект на предмет его соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона Украины, Конституционный суд исходил из следующего: Верховная Рада Украины восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положений статьи 80 Конституции Украины.

«Следовательно, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Конституции Украины», - отмечается в сообщении.

КСУ констатирует, что на время предоставления им этого заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией не принято, поэтому правовых оснований, делающих невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

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«Ввиду изложенного Конституционный суд считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины», - подчеркивается в решении.

Также судьи КСУ в своем заключении отмечают, что Суд неоднократно рассматривал законопроекты о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно ограничения депутатской неприкосновенности и давал заключения о том, что предлагаемые изменения по ее отмене касаются только их специального статуса и не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина (их отмены или ограничения), а следовательно, не противоречат требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

«На время рассмотрения Конституционным судом этого дела оснований для изменения изложенных им ранее юридических позиций по указанным вопросам нет», - добавили в КСУ.

Кроме того, в ведомстве заметили, что Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что «неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным их правом, а имеет публично-правовой характер; она направлена на обеспечение безопасности народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего функционирования парламента».

Как сообщал УНИАН, отмена депутатской неприкосновенности соответствующим Конституции Украины. Такое решение приняло на закрытом заседании 6 июня Конституционный суд по результатам анализа законопроекта №6773.