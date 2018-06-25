ГПУ сворачивает расследование дел Майдана - адвокаты Небесной сотни
Семьи Героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Украины не ликвидировать Департамент спецрасследований (ДСР) Главного следственного управления ГПУ.
Об этом активисты ОО "Семья Героев Небесной сотни" заявили в открытом письме к Юрию Луценко.
«Семьи Героев Небесной сотни чрезвычайно обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований. Мы расцениваем этот шаг как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд», - говорится в письме.
В нем также отмечается, что ликвидация ДСР и распыление следователей и процессуальных руководителей по различным подразделениям «уничтожит единый координационный центр расследований – единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит, а в целом либо существенно замедлит расследование, либо вообще его сведет на нет».
«Мы считаем, что цель данной реорганизации (ликвидации ДСР) - избавиться от неудобного руководителя - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров, ликвидировать очаг действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК. А далее - управлять в ручном режиме делами, представляющими для руководства ГПУ интерес (например - дело Манафорта, дела в отношении высокопоставленных должностных лиц, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а об остальных - забыть», - подчеркивают авторы письма, адресованного Луценко.
Также его подписанты просят генпрокурора "не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленности законодательными изменениями запланированной «реорганизации» ДСР. Они отмечают, что с момента создания департамента приказом этого же генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило.
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Заканчивается открытое письмо требованиями к генпрокурору: 1) оставить и усилить Департамент специальных расследований как структурное подразделение, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана; 2) не уменьшать, а увеличить количество следователей и процессуальных руководителей, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя департамента Сергея Горбатюка, в частности, угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств и т.д.;
3) не останавливать процесс расследования искусственными организационными действиями, такими, как выведение за штат следователей и процессуальных руководителей.
Как сообщал УНИАН, 23 июня пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент специальных расследований ГПУ, который возглавляет Сергей Горбатюк, будет трансформирован в следственное управление, а процессуальные руководители перейдут в Департамент процессуального руководства.
Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей, отметила Сарган, осуществляется для приведения структуры Генпрокуратуры в соответствие с действующим законодательством.
По словам Горбатюка, по сути это будет означать разрушение команды прокуроров и следователей, работающих в рамках одного департамента и принимающих согласованные решения, и это может повредить расследованию дел относительно Майдана.