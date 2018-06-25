ГПУ сворачивает расследование дел Майдана - адвокаты Небесной сотни

Семьи Героев Небесной сотни требуют от Генпрокуратуры не ликвидировать Департамент спецрасследований.

Семьи Героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Украины не ликвидировать Департамент спецрасследований (ДСР) Главного следственного управления ГПУ.

Об этом активисты ОО "Семья Героев Небесной сотни" заявили в открытом письме к Юрию Луценко.

«Семьи Героев Небесной сотни чрезвычайно обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований. Мы расцениваем этот шаг как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд», - говорится в письме.

В нем также отмечается, что ликвидация ДСР и распыление следователей и процессуальных руководителей по различным подразделениям «уничтожит единый координационный центр расследований – единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит, а в целом либо существенно замедлит расследование, либо вообще его сведет на нет».

«Мы считаем, что цель данной реорганизации (ликвидации ДСР) - избавиться от неудобного руководителя - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров, ликвидировать очаг действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК. А далее - управлять в ручном режиме делами, представляющими для руководства ГПУ интерес (например - дело Манафорта, дела в отношении высокопоставленных должностных лиц, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а об остальных - забыть», - подчеркивают авторы письма, адресованного Луценко.

Также его подписанты просят генпрокурора "не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленности законодательными изменениями запланированной «реорганизации» ДСР. Они отмечают, что с момента создания департамента приказом этого же генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило.

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Заканчивается открытое письмо требованиями к генпрокурору: 1) оставить и усилить Департамент специальных расследований как структурное подразделение, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана; 2) не уменьшать, а увеличить количество следователей и процессуальных руководителей, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя департамента Сергея Горбатюка, в частности, угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств и т.д.;

3) не останавливать процесс расследования искусственными организационными действиями, такими, как выведение за штат следователей и процессуальных руководителей.

Как сообщал УНИАН, 23 июня пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент специальных расследований ГПУ, который возглавляет Сергей Горбатюк, будет трансформирован в следственное управление, а процессуальные руководители перейдут в Департамент процессуального руководства.

Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей, отметила Сарган, осуществляется для приведения структуры Генпрокуратуры в соответствие с действующим законодательством.

По словам Горбатюка, по сути это будет означать разрушение команды прокуроров и следователей, работающих в рамках одного департамента и принимающих согласованные решения, и это может повредить расследованию дел относительно Майдана.