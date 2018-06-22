Порошенко вручил орден 100-летнему ветерану Второй мировой войны, внук которого погиб на Донбассе

Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года единственного внука во время АТО.

Во время рабочего визита в Запорожье президент Порошенко вручил ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному орден «За мужество» ІІІ степени.

Как передает Радио Свобода, награду присудили "за личное мужество и самоотверженность проявленные в годы Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи".

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Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года единственного внука во время АТО. Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросеевкой Донецкой области, спасая 50 собратьев.

История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ - Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также от отдельных ветеранов Второй мировой из России. В мае этого года ветерану исполнилось 100 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко на церемонии награждения.