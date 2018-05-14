Ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко на церемонии награждения (видео)

Толмачев пожал руку другим участникам церемонии награждения Invictus Games, но проигнорировал протянутую руку президента.

Ветеран "Азова" Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям Invictus Games.

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Соответствующая видеозапись была опубликована на странице "Национального корпуса" в Facebook.

На записи видно, что Толмачев пожал руку другим участникам церемонии, но проигнорировал протянутую руку президента. Толмачев не отреагировал на Порошенко, даже когда тот похлопал его по плечу.

Отметим, черкасчанин Олег Толмачев добровольно присоединился к бойцам «Азова» 24 июня 2014 года, и с того времени успел принять участие в таких известных военных операциях, как штурмы Марьинки и Иловайска. Олег был ранен под Мариуполем (огнестрельная травма большеберцовой кости).

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

Украинские военные впервые приняли участие в "Играх непокоренных" в 2017 году.