На президентских выборах в Уругвае победил кандидат от левых сил

Согласно официальным результатам ЦИК страны, после обработки почти 98% бюллетеней кандидат от левых сил Васкез получил победу во втором туре президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, сообщает Радио Свобода.

У Васкеза 53,4% голосов, а его соперник - выдвиженец от правой Национальной партии (Blanco), сын бывшего главы государства 41-летний Луис Лакалле Поу получил 41,3% голосов электората.

Читайте такжеСМИ: Президента Уругвая выдвинули на Нобелевскую премию мира за легализацию марихуаныТабаре Васкез 2004 года обеспечил историческую победу правящей левой коалиции «Широкий фронт», которой удалось вытеснить традиционные правые политические силы страны - партию «Колорадо» и Национальную партию (Blanco). Кроме того, Васкез закончил свой первый президентский срок с рейтингом поддержки 70%.

Согласно социологическим опросам, Васкез, который руководил страной с 2005 по 2010 годы, имеет шансы стать успешнее своего преемника, нынешнего президента Уругвая Хосе Муджика.