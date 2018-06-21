В Киевсовете произошли стычки, активистка заявила, что Кличко закрыл ей рот рукой (фото)

В результате потасовки активисты даже сломали дверь.

Утром 21 июня в здании Киевского городского совета произошли стычки между охраной и общественными активистами, которые пришли требовать создания музея на Почтовой площади.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевсовета Наталья Пругар, передает "Украинская правда".

"Утром произошли стычки на входе. Это произошло потому, что у нас есть определенный порядок пропуска лиц в здание. А люди, которые пришли на заседание Киевсовета – журналисты, активисты, хотели зайти все вместе. Но охрана должна всех проверять по списку. Эти же люди, которые пришли, не хотели ждать, пока их найдут в списке. Поэтому произошла не драка, но потасовка", - сказала она.

Пругар добавила, что в результате потасовки активисты даже сломали дверь.

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Как сообщают пользователи соцсети, в самом здании Киевской администрации, а также на улице много правоохранителей в полной амуниции.

На улице проходит митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.

Председатель общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, сообщила, что говорила об этом вопросе с мэром.

"Говорила с Кличко на 1 этаже о Почтовой. Он мне закрыл рот рукой. Спасибо, что не ударил, Виталий Владимирович", - написала Морина в Facebook.

По словам секретаря Киевсовета, в конце все желающие зашли в кулуары.

"Все зашли. Сегодня здесь беспрецедентное количество и журналистов, и граждан из-за вопроса о Почтовой площади", - добавила Пругар.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания заверил, что цель городской власти - сохранить артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади.