Посол ЕС рассказал, кто в Украине мешает реализации Соглашения об ассоциации

Посол подчеркивает, что в процессе имплементации необходимо объединить усилия правительства, Верховной Рады и гражданского общества.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что в Украине популисты и олигархи мешают имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Ассамблеи украинского Платформы гражданского общества Украина-ЕС.

Как отметил Мингарелли, необходимо объяснить украинским гражданам важность имплементации Соглашения об ассоциации.

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"Это также важно, поскольку, как вы знаете, в Украине есть ряд людей, которым не нравится это соглашение, и они пытаются помешать имплементации соглашения. Мы называем их популистами, мы называем их олигархами. (Это) все те, кто, по сути имеют личные корыстные интересы и которые не хотят, чтобы политические и экономические структуры в этой стране были модернизированы", - заявил Мингарелли.

"И по этой причине, если мы хотим способствовать большей эффективности нашей борьбы против этих сил, важно лучше передавать информацию и подумать над тем, каким образом объяснить смысл имплементации Соглашения об ассоциации", - сказал Мингарелли.

По его словам, "как вы знаете, мы сталкиваемся с сильным сопротивлением, и, опять же, это не является сюрпризом, и, если мы хотим преодолеть это сопротивление, мы должны попытаться мобилизовать большое количество людей в Украине с целью имплементации этого соглашения, и для этого мы должны объяснить, что означает имплементация этого соглашения для повседневной жизни граждан".

Как сказал Мингарелли, это непростая задача. "Если имплементация соглашения остается, по сути, задачей нескольких бюрократов ЕС и нескольких украинских чиновников, мы не достигнем результата", - отметил посол.

По словам Мингарелли, недостаточны усилия нескольких министерств, поэтому необходимо объединить усилия всего правительства, Верховной Рады и гражданского общества для воплощения Соглашения об ассоциации.

Имплементация соглашения касается не только того, чтобы удовлетворить Евросоюз, в первую очередь это отвечает интересам украинских граждан, - подчеркнул он.