В ЕС назвали сомнительной скандальную норму закона об Антикоррупционном суд по рассмотрению апелляций

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли сообщил, что позиция Евросоюза относительно закона о Высшем антикоррупционном суде пока не сформирована, поскольку документ еще анализируют.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли назвал сомнительной норму закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) относительно рассмотрения апелляционных жалоб в обычных апелляционных судах, а не апелляционной палатой ВАС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Мингарелли отметил, что принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде является значительным шагом в правильном направлении.

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"И там есть одно положение, относительно которого существуют сомнения, и мы это изучаем", - добавил он.

В связи с этим Мингарелли не сообщил, когда Евросоюз сформирует свою позицию относительно закона об Антикоррупционном суде.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня закон вступил в силу.

Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

18 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что 21 июня парламент может внести изменения в закон о ВАС относительно апелляций.