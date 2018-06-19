В ЕС назвали сомнительной скандальную норму закона об Антикоррупционном суд по рассмотрению апелляций
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли назвал сомнительной норму закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) относительно рассмотрения апелляционных жалоб в обычных апелляционных судах, а не апелляционной палатой ВАС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Мингарелли отметил, что принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде является значительным шагом в правильном направлении.
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"И там есть одно положение, относительно которого существуют сомнения, и мы это изучаем", - добавил он.
В связи с этим Мингарелли не сообщил, когда Евросоюз сформирует свою позицию относительно закона об Антикоррупционном суде.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.
Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня закон вступил в силу.
Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.
18 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что 21 июня парламент может внести изменения в закон о ВАС относительно апелляций.