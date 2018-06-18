Парубий не исключил отмены скандальной поправки к закону об Антикоррупционном суде

Спикер узнал перед подписью закона о Высшем антикоррупционном суде, что в тексте, который был роздан депутатам для принятия во втором чтении, была поправка, касающаяся апелляции.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что парламент может внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде в части апелляции.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу заявлений ряда международных организаций относительно поправки в части апелляции, внесенной парламентским комитетом, которая, по их мнению, нивелирует эффективность закона о Высшем антикоррупционном суде.

Парубий отметил, что отслеживал принятие 14 поправок, которые были предложены Венецианской комиссией, и они все были учтены.

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Спикер также сказал, что узнал перед подписью закона о Высшем антикоррупционном суде, что в тексте, который был роздан депутатам для принятия во втором чтении, была поправка, касающаяся апелляции.

Парубий отметил, что механизм внесения изменений в закон выписан в законодательстве. «Думаю, что мы в течение сегодняшнего дня будем проговаривать возможности: это может быть отдельная поправка, а может быть в законопроекте о судоустройстве, который сейчас готовится к принятию во втором чтении», - сказал Парубий.

Он отметил, что придется провести консультации, «чтобы определить, какой из этих форматов будет наиболее оптимальным для рекомендаций и голосования в зале».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня закон подписал председатель парламента Парубий, а 11 июня - президент Украины Петр Порошенко.

14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект передан в ВСП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.

Сегодня, 18 июня, Высший совет правосудия поддержал подготовленный президентом Украины Петром Порошенко проект закона «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».