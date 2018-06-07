Рада наконец-то приняла закон о создании Антикоррупционного суда

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

Рада приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. За решение проголосовали 315 депутатов.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и находится в Киеве. Территориальная юрисдикция (подсудность) Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суду» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Также Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что цена вопроса - $800 млн кредитных средств. С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Читайте такжеКомитет ВР определился: стали известны имена двух кандидатов на должность аудитора НАБУ

Камень преткновения

Одним из важнейших несогласованных моментов в законопроекте была норма о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей этого суда. Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту были ограничения роли международных экспертов в рекомендательных функциях в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Цена вопроса

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращения сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны. 5 июня в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отметили, что закон о Высшем антикоррупционном суде в Украине должен соответствовать требованиям Международного валютного фонда и предусматривать отбор квалифицированных судей с участием международных экспертов. Министр финансов Александр Данилюк ранее заявил, что непринятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде в этот четверг, 7 июня, может отложить голосование в Европарламенте за предоставление 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для Украины.

Читайте такжеРада голосует законопроект об Антикоррупционном суде (прямая трансляция)

6 июня послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили, что международные эксперты должны играть центральную роль в избрании квалифицированных судей после создания Высшего Антикоррупционного суда в Украине.

"Послы "Большой семерки" призвали Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане. Мы считаем, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей. Мы поддерживаем позицию Международного валютного фонда в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - отмечается в заявлении.

1927 поправок

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта. Всего к нему было подано 1927 поправок. До последнего оставалась несогласованной часть законопроекта, которая касалась Общественного совета международных экспертов. Во время большинства дней рассмотрения поправок в сессионном зале было незначительное количество депутатов. В частности, под конец заседания в зале визуально было около 50 парламентариев. Для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Однако 6 июня Верховная Рада завершила рассмотрение поправок к президентскому законопроекту, а после завершения рассмотрения поправок в сессионный зал прибыл Порошенко.

Обещание Гройсмана

Премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суд не будет проголосован, то он уйдет в отставку. “Если этот суд справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку”, - подчеркнул Гройсман.