У Тимошенко считают цену на газ для Украины ”условно рыночной”

Расточительное использование энергетических ресурсов украинской промышленностью на фоне резкого роста цен на энергоносители является прямой угрозой суверенитету страны, предостерегает советник премьер-министра, народный депутат от БЮТ Александр Гудима.

"Цена на газ, ее рост, ситуация с монопольным газообеспечением является угрозой не только энергетической безопасности Украины, а и ее суверенитету", — пишет депутат в своей статье в "Зеркале недели", сообщает Украинская правда.

По его мнению, украинская промышленность крайне неэффективно использует энергоресурсы. "Энергоемкость ВВП Украины в 2,6 раза превышает средний уровень энергоемкости ВВП стран мира", — подчеркивает советник премьера.

"В то время как ведущие государства мира обеспечивают оптимальную структуру энергопотребления, в Украине эта структура гипертрофирована и имеет высокую зависимость от поставок природного газа извне", — констатирует он.

При этом Гудима особенно подчеркивает необходимость диверсификации газового импорта. "Пока Украина не будет иметь трех равноценных источников газоснабжения, до тех пор будет существовать только "условно рыночная" цена на газ", - говорится в статье.

Выход из сложной ситуации советник премьера видит также в сокращении потребления энергоносителей, в частности, природного газа.