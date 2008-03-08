Турчинов сказал привлечь Россию к уборке
11:15, 08 марта 2008Политика
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Первый вице-премьер дал поручение
Первый вице-премьер Александр Турчинов поручил ведомствам принять необходимые меры для локализации загрязнения в Керченском проливе, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения курортного сезона.
Как сообщает пресс-служба правительства, такие поручения даны МЧС, Минтранссвязи, Минприроды, министерству финансов, министерству экономики, министерству здравоохранения, МИД, Совету министров АР Крым.
Первый вице-премьер также дал поручение активизировать переговорный процесс по привлечению Российской Федерации, других стран и международных организаций к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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