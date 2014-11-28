Канада направила украинским военным 30 тыс. комплектов зимней формы и 70 тыс. берцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил парламентский секретарь министра обороны Канады Джеймс Безан в аэропорту «Борисполь» после прибытия канадской военной помощи.

«Министр обороны Канады в эту среду объявил о помощи, которую оказывает правительство Канады Украине, и в ответ на прямой запрос министра обороны Украины мы предоставляем большое количество военного снаряжение нелетального действия украинским силам безопасности», - отметил он.

«Помощь включает 30 тысяч зимних курток, 30 тысяч пар штанов, 70 тысяч пар берцев, 4,5 тысяч пар перчаток», - уточнил Безан.

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«Мы вчера отправились самолетом с канадской военной базы Трентон для того, чтобы доставить большую партию помощи», - добавил он.

Также Безан отметил, что «остатки военного снаряжения нелетального действия будут доставлены по морю, это будет вкладом от Департамента международных дел Канады. Эта помощь включает мобильную передвижную медицинскую установку, системы тактической связи, приборы для обнаружения взрывчатки, медицинские комплекты, а также средства ночного видения».

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Воздушных сил Вооруженных сил Канады с первой партией груза военной помощи для Украины.

26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетальной военной поддержки еще на 11 млн канадских долларов.